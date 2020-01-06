Большинство россиян выступили против возврата продажи пива на стадионах

Согласно опросу 80% россиян высказались против возвращения продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

По мнению опрошенных, пиво уместнее употреблять у себя дома (76%) или в гостях у друзей или родственников (73%), при этом 90 и 96% назвали неуместным потребление на стадионах и улице. Наиболее категорично к возвращению пива на спортивные трибуны отнеслась категория в возрасте 60 лет и старше.

В то же время только 40% россиян считают вопрос о продаже алкогольных напитков на футбольных матчах действительно важным.

В качестве основных причин, почему респонденты не одобряют возвращение пива на стадионы, россияне назвали «неадекватное поведение и агрессию болельщиков» в случае употребления алкоголя — 40%, еще 12% полагают, что во время спортивных мероприятий люди должны оставаться трезвыми.

Выдвижение инициативы вернуть продажу пива на стадионы россияне считают действием в интересах компаний производителей (69%), и лишь 8% — в интересах болельщиков.