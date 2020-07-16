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Общество ,  
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ФАС опубликовала приказ о повышении цен на газ для населения с 1 августа

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

С 1 августа цена на газ для россиян изменится, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — сообщается в документе.

ФАС подготовила проект приказа о повышении стоимости газа для потребителей на 3% с 1 июля еще в апреле. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения из-за коронавируса. 

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Теги: газ, цены, ФАС
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