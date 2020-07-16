В Совфеде заявили об отсутствии необходимости переносить день голосования

Андрей Клишас (Фото: council.gov.ru)

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не поддерживает инициативу главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября на другой период. Об этом сенатор сообщил РБК.

«В переносе голосования с сентября нет особой необходимости. Но обсуждать можно любые варианты», — заявил Клишас.

Ранее Памфилова сообщила, что в случае продления процедуры голосования на выборах на несколько дней встает вопрос о переносе единого дня голосования, поскольку сентябрь для этого является самым неудобным месяцем.

По словам главы ЦИК, в этом году переноса даты не будет, но в будущем, «если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить».