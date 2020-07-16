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Поправки в Конституцию ,  
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Более 60 человек привлекли к ответственности после митинга в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После акции протеста против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Пушкинской площади в Москве 15 июля, были задержаны 139 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Москве.

Из 139 задержанных 62 человека привлечены к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга (ст. 20.2. КоАП), остальных обязали явиться в отделение полиции.

Задержания на акции против поправок в Конституцию. Фоторепортаж
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Как заявили в МВД, во время митинга сотрудники полиции «максимально избегали применения мер административного воздействия». Однако, после того как «группа граждан» организовала шествие по Страстному бульвару с перекрытием проезжей части, сотрудники полиции и Росгвардии «были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка», говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером 15 июля в Москве прошла несанкционированная акция протеста против поправок в Конституцию. Протестующие вышли на Пушкинскую площадь, где собирали подписи с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции. После сбора подписей участники акции начали шествие в сторону Страстного бульвара, затем последовали задержания.

Как голосовали по поправкам в Конституцию в Москве
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Теги: митинг, задержания, Конституция, Москва
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