Более 60 человек привлекли к ответственности после митинга в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После акции протеста против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Пушкинской площади в Москве 15 июля, были задержаны 139 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Москве.

Из 139 задержанных 62 человека привлечены к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга (ст. 20.2. КоАП), остальных обязали явиться в отделение полиции.

Как заявили в МВД, во время митинга сотрудники полиции «максимально избегали применения мер административного воздействия». Однако, после того как «группа граждан» организовала шествие по Страстному бульвару с перекрытием проезжей части, сотрудники полиции и Росгвардии «были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка», говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером 15 июля в Москве прошла несанкционированная акция протеста против поправок в Конституцию. Протестующие вышли на Пушкинскую площадь, где собирали подписи с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции. После сбора подписей участники акции начали шествие в сторону Страстного бульвара, затем последовали задержания.