Путин назвал восстановление рынка труда главной задачей экономики

Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету (Фото: kremlin.ru )

Восстановление рынка труда является главной задачей экономики России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету, стенограмма размещена на сайте Кремля.

«Сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что рынок труда необходимо полностью восстановить в 2021 году. Для этого, по словам Путина, необходимо использовать все инструменты, в том числе возможности федерального бюджета.

Как говорил вице-премьер Андрей Белоусов, из-за эпидемии коронавирусной инфекции в июне уровень безработицы в России составил 6,3%. В планах восстановления экономики предполагается, что к концу 2021 года доля безработных сократится до 5%.