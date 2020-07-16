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Путин назвал восстановление рынка труда главной задачей экономики

Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету
Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету (Фото: kremlin.ru )

Восстановление рынка труда является главной задачей экономики России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету, стенограмма размещена на сайте Кремля.

«Сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что рынок труда необходимо полностью восстановить в 2021 году. Для этого, по словам Путина, необходимо использовать все инструменты, в том числе возможности федерального бюджета.

Белоусов заявил о предварительной оценке уровня безработицы в июне в 6,3%
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Как говорил вице-премьер Андрей Белоусов, из-за эпидемии коронавирусной инфекции в июне уровень безработицы в России составил 6,3%. В планах восстановления экономики предполагается, что к концу 2021 года доля безработных сократится до 5%.

Как показало в июне исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, из-за эпидемии COVID-19 почти половина трудящихся в стране рискуют быть уволенными, сокращенными, отправленными в вынужденный отпуск или же могут столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты.

К наиболее уязвимым категориям сотрудников эксперты РАНХиГС отнесли самозанятых и индивидуальных предпринимателей; работников наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения); а также тех, кто получает серые зарплаты или зарплаты ниже прожиточного минимума.

Теги: рынок труда, Владимир Путин, экономика
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