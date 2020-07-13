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Белоусов заявил о предварительной оценке уровня безработицы в июне в 6,3%

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

По предварительной оценке, уровень безработицы в России в июне этого года составил 6,3%. Об этом сообщил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер Андрей Белоусов, расшифровка опубликована на сайте президента России.

«В июне (сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время), по оценке, уровень безработицы составит скорее 6,3%», — сказал Белоусов на заседании с президентом Владимиром Путиным.

Также он отметил, что если следовать общенациональному плану действия по восстановлению экономики, то к концу 2021 года уровень безработицы должен стать ниже 5%, что является ключевым индикатором его исполнения. Чтобы достигнуть такого показателя, надо обеспечить «снижение почти на полтора процентных пункта».

По словам Белоусова, в начале 2022 года реальные доходы граждан и объем ВВП в России должны превысить соответствующие уровни 2019 года.

Также вице-премьер заявил, что к концу 2021 года будет восстановлено число занятых в секторе малого и среднего бизнеса до 20 млн человек. Он добавил, что в перспективе совет ставит себе ориентир в 25 млн человек. «Для нашей страны это является приемлемым и на самом деле достижимым показателем», — пояснил Белоусов.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По его словам, чтобы решать эти проблемы системно, правительству необходимо решить три ключевые задачи — привлекать новые инвестиции, восстановить развитие сектора индивидуального, малого и среднего предпринимательства и сектора самозанятых граждан, а также стимулировать экспорт несырьевых, неэнергетических товаров.

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Согласно последним опубликованным данным Росстата за май 2020 года, уровень безработицы в связи с пандемией коронавируса составил 6,1%. В первом квартале 2020 года безработных было 4,6% от всего населения. Уровень занятости населения в мае 2020 года составил 58%.

Теги: Андрей Белоусов, экономика, безработица
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