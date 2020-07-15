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В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве

Частое чередование периодов теплой и холодной погоды в Москве стало причиной дождливого лета в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда после очень теплой погоды, холодные воздушные массы перемешаются на территорию, где был теплый воздух, то возникает холодный фронт. Вот тогда воздушные массы по клину этого холодного фронтального раздела совершают вынужденную конвекцию (вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере. — ред. РБК)», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, текущим летом отсутствует стационарность: наблюдается жара, затем понижение температуры, потом вновь жара. На европейской территории страны присутствует много волн, отметил Вильфанд.

Он добавил, что летние месяцы по определению дождливые, так как именно с конца мая возникает естественная конвекция (перенос воздушных масс по вертикали). Она возникает, потому что солнце прогревает подстилающую поверхность.

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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Вильфанд также назвал ошибочным впечатление относительно того, что самые дождливые месяцы приходятся на осень и весну. По его словам, самый «мокрый» месяц — это июль».

13 июля руководитель Гидрометцентра предупредил, что с середины следующей недели в центральные регионы европейской части России придет резкое похолодание.

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Вильфанд отметил, что изменится характер погода — она станет осенней. Температура воздуха будет чувствоваться на 3-4 градуса ниже ее фактических значений. Возвращение к нормальной погоде в центральной части европейской России ожидается к концу недели, добавил синоптик.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода, Москва, дождь
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