В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве

Частое чередование периодов теплой и холодной погоды в Москве стало причиной дождливого лета в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда после очень теплой погоды, холодные воздушные массы перемешаются на территорию, где был теплый воздух, то возникает холодный фронт. Вот тогда воздушные массы по клину этого холодного фронтального раздела совершают вынужденную конвекцию (вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере. — ред. РБК)», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, текущим летом отсутствует стационарность: наблюдается жара, затем понижение температуры, потом вновь жара. На европейской территории страны присутствует много волн, отметил Вильфанд.

Он добавил, что летние месяцы по определению дождливые, так как именно с конца мая возникает естественная конвекция (перенос воздушных масс по вертикали). Она возникает, потому что солнце прогревает подстилающую поверхность.