Мишустин впервые с начала пандемии посетит зарубежное государство

Михаил Мишустин (справа) (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 июля приедет в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом говорится на сайте правительства России.

«Михаил Мишустин посетит Республику Беларусь (город Минск)», — отмечается в сообщении.

Согласно данным правительственного портала, последний раз Мишустин проводил рабочие встречи за границей в конце января — начале февраля. Тогда он посетил Казахстан, где также участвовал в заседании Евразийского совета.

На встрече в Минске соберутся главы правительств всех стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Они обсудят актуальные вопросы развития союза, включая формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.