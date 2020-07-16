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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин впервые с начала пандемии посетит зарубежное государство

Михаил Мишустин (справа)
Михаил Мишустин (справа) (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 июля приедет в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом говорится на сайте правительства России.

«Михаил Мишустин посетит Республику Беларусь (город Минск)», — отмечается в сообщении.

Согласно данным правительственного портала, последний раз Мишустин проводил рабочие встречи за границей в конце января — начале февраля. Тогда он посетил Казахстан, где также участвовал в заседании Евразийского совета.

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На встрече в Минске соберутся главы правительств всех стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Они обсудят актуальные вопросы развития союза, включая формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19.

В мае президент России Владимир Путин говорил, что принять стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года мешает только пункт относительно тарифов на транспортировку газа, который не могут согласовать в рамках ЕАЭС. Российская сторона предлагала отложить этот вопрос до проведения переговоров по формированию общего рынка газа, однако Армения и Белоруссия выступали против.

Теги: Михаил Мишустин, Белоруссия, Минск, коронавирус
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