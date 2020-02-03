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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Депутаты Госдумы разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс, которые ужесточают наказание для шумных соседей. Об этом «Известиям» сообщила один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ольга Павлова.

Депутаты предложили запретить шуметь в жилых домах по всей России с 23:00 до 07:00. Согласно проекту, штраф за нарушение для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

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В документе значится, что штраф будут выписывать собственникам квартир за систематическое нарушение тишины, то есть более двух раз в месяц. Они также будут нести ответственность за арендаторов. Согласно поправкам, если правила не будут соблюдать кафе или другие заведения, то их могут закрыть на 90 дней.

В законопроекте говорится, что нарушением тишины не являются звуки «обычной жизнедеятельности человека». Например, шум шагов и воды, а также крик ребенка, передают «Известия».

Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук рассказал изданию, что на федеральном уровне не существует «закона о тишине», поэтому регионы устанавливают свои правила. Павлова отметила, что законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии. 

Теги: Госдума, шум, соседи
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