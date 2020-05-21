В Совфеде предложили ввести ответственность кафе и строек за шум ночью

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться ответственность ресторанов за громкую музыку и строек — за шумные работы в ночное время. С таким предложением выступили в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

Эта инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства.

«Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», — говорится к тексте предложений.

Проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал только статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя, объяснила «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.