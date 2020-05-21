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В Совфеде предложили ввести ответственность кафе и строек за шум ночью

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться ответственность ресторанов за громкую музыку и строек — за шумные работы в ночное время. С таким предложением выступили в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

Эта инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства.

«Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», — говорится к тексте предложений.

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Фото: Андрей Свитайло / ТАСС

Проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал только статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя, объяснила «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Но не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильем кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью», — добавила она. По ее словам, проект нового КоАП позволит привлечь к ответственности такие организации.

Она также подчеркнула, что пресекать подобные правонарушения должны именно сотрудники полиции. Они наделены полномочиями, которых нет у муниципальных служащих.

Ранее депутаты Госдумы также разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс, ужесточающие наказание за ночной шум. Согласно поправкам, собственники квартир должны нести ответственность за арендаторов. Кроме того, при несоблюдении правил кафе или другие заведения могут закрыть на 90 дней, говорилось в документе.

Теги: Совет Федерации, шум, КоАП
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