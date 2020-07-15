В Москве с четверга начнут проводить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 с четверга, 16 июля, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, соответствующее решение принято мэром Сергеем Собяниным.
«С завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно. На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются», — сказала Ракова (цитата по ТАСС).
Заместитель мэра пояснила, что точки для сдачи анализов будут открыты сразу в 207 поликлиниках Москвы.
«Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — добавила Ракова.
За последние сутки в Москве выявлено 628 новых случаев заражения COVID-19, 29 человек умерло.