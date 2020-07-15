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В Москве с четверга начнут проводить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 с четверга, 16 июля, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, соответствующее решение принято мэром Сергеем Собяниным.

«С завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно. На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются», — сказала Ракова (цитата по ТАСС).

Заместитель мэра пояснила, что точки для сдачи анализов будут открыты сразу в 207 поликлиниках Москвы.

«Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — добавила Ракова.

За последние сутки в Москве выявлено 628 новых случаев заражения COVID-19, 29 человек умерло.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
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