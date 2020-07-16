В Южной Корее вновь выявили коронавирус среди российских моряков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 11:30 Как сбалансированная система показателей поможет компании достичь целей Pro, 11:30 Объединенный концерн Peugeot и Fiat Chrysler назовут Stellantis Авто, 11:24 Глава Центра Гамалеи оценил необходимость вакцинации переболевших COVID Общество, 11:23 Минпромторг увидел риски для фармотрасли из-за инновационных монополистов Бизнес, 11:22 Что делать, если попал в ДТП. Памятка Авто, 11:21 Юристы заявили о росте числа афер с квартирами в период пандемии Недвижимость, 11:15 От Chaumet до Cartier: какие коллекции high jewelry презентовали в Zoom Стиль, 11:15 В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус Общество, 11:10 Блогер Савин собрал 10 млн руб. для семьи умершего футболиста «Казанки» Спорт, 11:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля Общество, 11:08 Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов Инвестиции, 10:57 В Южной Корее вновь выявили коронавирус среди российских моряков Общество, 10:55 Netflix назвал топ-10 оригинальных фильмов Стиль, 10:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Южной Корее вновь выявили коронавирус среди российских моряков

Фото: Lee Jin-man / AP
Фото: Lee Jin-man / AP

В Южной Корее выявили коронавирус у трех членов экипажа российского корабля, стоящего в Пусане. Об этом РБК сообщили в российском генеральном консульстве в Пусане.

«У троих моряков обнаружен коронавирус, с капитаном мы связывались. У них симптомов нет, по анализам обнаружили», — уточнило консульство. Всех заболевших 16 июля должны положить в местную больницу.

У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус
Общество
Фото: Truth Leem / Reuters

Как пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на местные органы здравоохранения, заразившиеся моряки приплыли в Пусан на рыболовецком судне под флагом России. Корабль зашел в местный порт Гамчеон в июне, сейчас он стоит у городской ремонтной верфи. Всего на борту находятся 29 человек. Как уточняет агентство, остальные моряки изолированы на своем судне, ожидаются результаты всех тестов моряков на коронавирус.

По сообщению Yonhap, ранее на этой неделе COVID-19 подтвердили у российского моряка на борту глубоководного рыболовного судна под флагом Тувалу, пришвартованного в том же порту. Тесты остальных членов экипажа отрицательные, они находятся на карантине до 28 июля, после чего пройдут повторное обследование.

Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В конце июня коронавирус выявили у 16 моряков с российского грузового судна, приплывшего в Пусан из Владивостока. Генконсульство России в Пусане уточняло, что заразился экипаж рефрижераторного судна «Айс Стрим» (порт приписки — Владивосток, судовладелец — ООО «Рефтрансфлот»). Заболевших госпитализировали в специализированный медицинский центр Пусана.

Yonhap уточняет, что вспышка заболевания на борту российского судна в июне привела к заражению 19 человек.

Всего в Южной Корее, по последним данным корейского Минздрава, зафиксировали 13 612 заболевших. Из них умер 291 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Южная Корея, коронавирус, новости
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля
Общество
У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter