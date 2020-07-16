В Южной Корее вновь выявили коронавирус среди российских моряков

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В Южной Корее выявили коронавирус у трех членов экипажа российского корабля, стоящего в Пусане. Об этом РБК сообщили в российском генеральном консульстве в Пусане.

«У троих моряков обнаружен коронавирус, с капитаном мы связывались. У них симптомов нет, по анализам обнаружили», — уточнило консульство. Всех заболевших 16 июля должны положить в местную больницу.

Как пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на местные органы здравоохранения, заразившиеся моряки приплыли в Пусан на рыболовецком судне под флагом России. Корабль зашел в местный порт Гамчеон в июне, сейчас он стоит у городской ремонтной верфи. Всего на борту находятся 29 человек. Как уточняет агентство, остальные моряки изолированы на своем судне, ожидаются результаты всех тестов моряков на коронавирус.

По сообщению Yonhap, ранее на этой неделе COVID-19 подтвердили у российского моряка на борту глубоководного рыболовного судна под флагом Тувалу, пришвартованного в том же порту. Тесты остальных членов экипажа отрицательные, они находятся на карантине до 28 июля, после чего пройдут повторное обследование.