У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус

Судно под российским флагом прибыло в порт Пусана из Владивостока. В Южной Корее опасаются, что заразиться от моряков могли также грузчики и ремонтники

Южнокорейские медики обнаружили коронавирус у 16 человек на борту грузового судна под российским флагом, которое в минувшее воскресенье зашло в порт Пусана. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на врачей и профсоюз портовых рабочих.

Всего на борту судна-рефрижератора находится 21 человек. Положительный тест на коронавирус был зафиксирован у 16 моряков.

Указывается, что корабль прибыл в Пусан из Владивостока. С момента захода в южнокорейский порт с членами его команды контактировали около 160 человек. В основном это грузчики, а также члены ремонтных бригад, у которых при этом не было защитных масок.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Южной Корее.

Yonhap отмечает, что инцидент в Пусане произошел на фоне опасений, что в стране возникла вторая волна пандемии после целого ряда выявленных случаев в Сеуле.

Приморский край, откуда прибыл корабль, последнюю неделю входил в двадцатку российских регионов с наибольшим числом заболевших COVID-19. По данным федерального штаба, всего в Приморье были инфицированы 3643 человека. 36 человек умерли, 2102 выздоровели.