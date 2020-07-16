Минпромторг увидел риски для фармотрасли из-за инновационных монополистов

Фото: minpromtorg.gov.ru

Механизмы принудительного лицензирования лекарственных средств применяются на сегодняшний день в других странах, но реализация предложения обязать «инновационных монополистов» дополнительно инвестировать в проведение исследований на территории России может отпугнуть иностранный бизнес и привести к его уходу с российского рынка, сообщил РБК представитель Минпромторга в ответ на запрос, отметив, что пока предложения в адрес ведомства не поступали.

Ранее РБК писал, что председатель совета фармацевтической ГК «ХимРар», возглавляющий одну из экспертных групп по «Трансформации делового климата» (ТДК) при Минэкономразвития, Андрей Иващенко внес в план мероприятий ТДК предложение об «инновационных монополистах». Минэкономразвития отправило план на межведомственное согласование.

По задумке разработчика, иностранный производитель инновационной продукции, которая защищена патентом и не имеет аналогов в России, должен будет ежегодно инвестировать в локальный R&D-центр (research and development) до 20% выручки, полученной от продажи охраняемой патентом продукции в России за предыдущий год. Если «инновационный монополист» отказывается выполнить процедуру, к его патентам применяется правило принудительного лицензирования. Это позволит отечественным производителям создавать дженериковые копии технологий.

Исполнительный директор ассоциации инновационных фармкомпаний «Инфарма» Вадим Кукава отмечал, что, хотя предложение сделано с прицелом на фармотрасль, оно оформлено в документе как межотраслевое.