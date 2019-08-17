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Минздрав объяснил идею запретить чипсы и газировку на работе

Идея об ограничении продажи продуктов с повышенным содержанием соли и сахара на работе основана на уже существующих практиках и не будет обязательна для внедрения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, соответствующие рекомендации подготовлены Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины. 

Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Ранее стало известно, что Минздрав предложил работодателям исключить из продажи на предприятиях такие продукты, как чипсы, газированные напитки, энергетики, сухарики и шоколадные батончики.   

Вместо вредных для здоровья продуктов в ведомстве предлагается включить в продажу на рабочих местах овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные снеки и зерновые батончики. Кроме того, Минздрав рекомендовал проводить на работе акции о популяризации здорового питания. 

Ответственными за реализацию ограничений, в зависимости от структуры предприятия, могут сделать административно-хозяйственную службу, профсоюзный комитет или службу по работе с персоналом. В качестве примера в ведомстве привели корпоративные программы СИБУРа и Jonhson & Johnson.  

Теги: Минздрав, газировка, новости РБК
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