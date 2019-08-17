Минздрав объяснил идею запретить чипсы и газировку на работе

Идея об ограничении продажи продуктов с повышенным содержанием соли и сахара на работе основана на уже существующих практиках и не будет обязательна для внедрения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, соответствующие рекомендации подготовлены Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины.

Ранее стало известно, что Минздрав предложил работодателям исключить из продажи на предприятиях такие продукты, как чипсы, газированные напитки, энергетики, сухарики и шоколадные батончики.

Вместо вредных для здоровья продуктов в ведомстве предлагается включить в продажу на рабочих местах овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные снеки и зерновые батончики. Кроме того, Минздрав рекомендовал проводить на работе акции о популяризации здорового питания.