Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика на востоке Турции

Самолет-разведчик потерпел крушение в провинции Ван на востоке Турции, погибли семь человек. Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передают агентство Anadolu и издание Sabah.

По словам министра, самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию. В результате крушения погибли два пилота и пять сотрудников органов безопасности.

Сойлу сообщил, что самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен в 18.34 по местному времени (совпадает с мск). В 22:45 он пропал с радаров. Предположительно, крушение произошло в районе горы Артос, сейчас там ведутся поиски обломков.

Ранее истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. На борту самолета находился только пилот. Он смог катапультироваться и получил незначительные травмы.