Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж Экономика, 07:00 Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью Финансы, 06:30 Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба Политика, 06:29 У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из залога Финансы, 06:00 Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика на востоке Турции Общество, 05:56 NYT узнала о планах властей США запретить въезд членам компартии Китая Политика, 05:48 Росприроднадзор сообщил о готовности к суду из-за штрафа для «Норникеля» Общество, 05:36 Глава Twitter фразой «трудный день для нас» отреагировал на взлом соцсети Технологии и медиа, 04:53 Twitter сообщил о возобновлении работы большинства аккаунтов Технологии и медиа, 04:17 Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США Политика, 04:11 В МИД России сообщили о провокациях Грузии на границе Общество, 04:09 В Иркутске начали эвакуировать жителей из подтопленных из-за дождя домов Общество, 03:32 В США допустили принятие мер в отношении TikTok в ближайшую неделю Общество, 03:20 Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус Общество, 03:00
Общество ,  
0 

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика на востоке Турции

Самолет-разведчик потерпел крушение в провинции Ван на востоке Турции, погибли семь человек. Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передают агентство Anadolu и издание Sabah.

По словам министра, самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию. В результате крушения погибли два пилота и пять сотрудников органов безопасности.

В Канаде разбился военный самолет
Общество
Фото: Zou Zheng / Xinhua / Global Look Press

Сойлу сообщил, что самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен в 18.34 по местному времени (совпадает с мск). В 22:45 он пропал с радаров. Предположительно, крушение произошло в районе горы Артос, сейчас там ведутся поиски обломков.

Ранее истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. На борту самолета находился только пилот. Он смог катапультироваться и получил незначительные травмы.

Теги: Турция, крушение самолета
Материалы по теме
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Общество
В Канаде разбился военный самолет
Общество
В Аргентине разбился медицинский самолет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter