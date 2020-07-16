Twitter сообщил о возобновлении работы большинства аккаунтов

Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перебои в работе соцсети все еще возможны. Об этом сообщили в службе технической поддержки компании.

«У большинства аккаунтов должна снова появиться возможность публиковать сообщения. По мере того как мы продолжаем работать над исправлением, эта функция может появляться и исчезать», — сообщили в Twitter.

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