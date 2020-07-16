В Twitter отреагировали на взлом аккаунтов знаменитостей и компаний

Компания Twitter изучает проблему взлома аккаунтов и отмечает, что во время проверки некоторые функции социальной сети могут быть недоступны. Об этом сообщается в аккаунте технической поддержки Twitter.

«Мы знаем о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить», — отметили в Twitter.

В техподдержке компании добавили, что пользователи могут столкнуться с невозможностью публиковать сообщения или менять пароль во время этой проверки.

Как рассказал РБК заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, хакеры взломали механизм аутентификации в Twitter. Таким образом, они могут получить доступ к любому аккаунту без знания логина и пароля. Кроме того, атакующие, скорее всего, имеют доступ к личным сообщениям в Twitter, а их содержимое может быть важным и секретным, добавил Никитин.