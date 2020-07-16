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Технологии и медиа ,  
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В Twitter отреагировали на взлом аккаунтов знаменитостей и компаний

Компания Twitter изучает проблему взлома аккаунтов и отмечает, что во время проверки некоторые функции социальной сети могут быть недоступны. Об этом сообщается в аккаунте технической поддержки Twitter.

«Мы знаем о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить», — отметили в Twitter.

В техподдержке компании добавили, что пользователи могут столкнуться с невозможностью публиковать сообщения или менять пароль во время этой проверки.

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Как рассказал РБК заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, хакеры взломали механизм аутентификации в Twitter. Таким образом, они могут получить доступ к любому аккаунту без знания логина и пароля. Кроме того, атакующие, скорее всего, имеют доступ к личным сообщениям в Twitter, а их содержимое может быть важным и секретным, добавил Никитин.

«До устранения данной уязвимости любой аккаунт является неуправляемым и может быть скомпрометирован, защиты на данный момент нет», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что сейчас Twitter заблокировал возможность писать сообщения всем подтвержденным официальным аккаунтам. По мнению Никитина, в компании, скорее всего, не смогут быстро решить проблему.

Ранее хакеры взломали Twitter основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, кандидата в президенты США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы и других известных людей.

Также хакерским атакам подверглись аккаунты платежного приложения Джека Дорси Cash App, Uber, Apple и других компаний. Злоумышленники разместили во взломанных аккаунтах сообщения, призывающие отправить биткойны по указанному адресу. Их обещали вернуть в двойном размере.

Теги: Twitter, взлом аккаунта, хакеры
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