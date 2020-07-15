Защита журналистки Прокопьевой обжаловала решение суда о штрафе

Защита журналистки Светланы Прокопьевой, которую суд признал виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 тыс. руб., подала апелляционную жалобу. Об этом сообщил ее адвокат Виталий Черкасов, передает ТАСС.

«Мы не согласны с приговором, считаем его незаконным и необоснованным, выводы противоречивые», — сказал Черкасов. По его словам, суд не принял доказательства защиты и не дал им оценку.

Черкасов также заявил, что защита не согласна с выводом суда о том, что Прокопьева частично признала свою вину. Сторона защиты подчеркивает, что Прокопьева признавала только авторство колонки, которая легла в основу уголовного дела, что не является частичным признанием вины.

Расследование в отношении Светланы Прокопьевой началось после того, как в ноябре 2018 года в своей авторской программе на радио «Эхо Москвы в Пскове» она высказалась о возможных причинах самоподрыва подростка на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. В феврале 2019 года журналистка стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма. В сентябре того же года ей предъявили официальное обвинение.