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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 185 836 человек по всему миру. Таким образом, число заболевших возросло до 13 150 645. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

За сутки от коронавируса умерли 4 176 человек. Общее количество скончавшихся начала эпидемии составило 574 464.

ВОЗ сообщает, что больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке (6 884 151) и в Европе (2 964 046). Меньше всего — в западно-тихоокеанском регионе (247 491).

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Фото: Александр Земляниченко / AP

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 13 405 694 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю лидируют США, где с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 3 465 031 человека. Следом идут Бразилия (1 926 824) и Индия (936 181). Россия с 745 197 заболевшими находится на четвертом месте.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране пройден. При этом он отметил, что расслабляться нельзя.

Пиковое число суточных заболеваний фиксировалось в России в середине мая. После этого количество новых выявленных случаев пошло на спад.

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Теги: коронавирус, ВОЗ
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