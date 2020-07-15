Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн

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За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 185 836 человек по всему миру. Таким образом, число заболевших возросло до 13 150 645. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

За сутки от коронавируса умерли 4 176 человек. Общее количество скончавшихся начала эпидемии составило 574 464.

ВОЗ сообщает, что больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке (6 884 151) и в Европе (2 964 046). Меньше всего — в западно-тихоокеанском регионе (247 491).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 13 405 694 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю лидируют США, где с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 3 465 031 человека. Следом идут Бразилия (1 926 824) и Индия (936 181). Россия с 745 197 заболевшими находится на четвертом месте.