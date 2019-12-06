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Минобороны провело эксперимент с малым спутником-инспектором
В рамках эксперимента малый спутник, предназначенный для мониторинга состояния космических аппаратов, отделился от унифицированной многофункциональной платформы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Министерство обороны России провело 6 декабря на околоземной орбите эксперимент с малым спутником-инспектором, предназначенным для мониторинга состояния космических аппаратов.

В рамках эксперимента, целью которого названо продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников, аппарат-инспектор отделился от унифицированной многофункциональной космической платформы.

26 ноября Минобороны сообщало, что спутник, созданный на базе такой платформы, после состоявшегося вечером предыдущего дня запуска вышел на целевую орбиту, «с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников». По данным «РИА Новости», речь идет об аппарате «Космос-2542».

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«Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника», — отмечается в новом сообщении ведомства.

По данным Объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD), «Космос-2542» обращается вокруг Земли на высоте от 375,5 до 864,5 км.

1 августа Минобороны отчитывалось об очередном этапе летных испытаний спутников «Космос-2535» и «Космос-2536», предназначенных для оценки воздействия на космические аппараты «искусственных и естественных факторов космического пространства», а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания. Тогда сообщалось, что один из участвовавших в испытаниях спутников провел инспекцию второго с помощью аппаратуры, регистрирующей последствия воздействия космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли и космических лучей, а затем передал полученную информацию на Землю.

В октябре СМИ со ссылкой на данные NORAD сообщали, что «Космос-2535» разделился на несколько частей. При этом отмечалось, что природа возникновения новых объектов не ясна — они могли как отсоединиться от «Космоса-2535», так и появиться вследствие его разрушения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минобороны, космос, спутник
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