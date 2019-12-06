Минобороны провело эксперимент с малым спутником-инспектором

По данным Объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD), «Космос-2542» обращается вокруг Земли на высоте от 375,5 до 864,5 км.

1 августа Минобороны отчитывалось об очередном этапе летных испытаний спутников «Космос-2535» и «Космос-2536», предназначенных для оценки воздействия на космические аппараты «искусственных и естественных факторов космического пространства», а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания. Тогда сообщалось, что один из участвовавших в испытаниях спутников провел инспекцию второго с помощью аппаратуры, регистрирующей последствия воздействия космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли и космических лучей, а затем передал полученную информацию на Землю.

В октябре СМИ со ссылкой на данные NORAD сообщали, что «Космос-2535» разделился на несколько частей. При этом отмечалось, что природа возникновения новых объектов не ясна — они могли как отсоединиться от «Космоса-2535», так и появиться вследствие его разрушения.