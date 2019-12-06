Минобороны провело эксперимент с малым спутником-инспектором

Министерство обороны России провело 6 декабря на околоземной орбите эксперимент с малым спутником-инспектором, предназначенным для мониторинга состояния космических аппаратов.
В рамках эксперимента, целью которого названо продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников, аппарат-инспектор отделился от унифицированной многофункциональной космической платформы.
26 ноября Минобороны сообщало, что спутник, созданный на базе такой платформы, после состоявшегося вечером предыдущего дня запуска вышел на целевую орбиту, «с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников». По данным «РИА Новости», речь идет об аппарате «Космос-2542».
«Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника», — отмечается в новом сообщении ведомства.