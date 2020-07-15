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Троих полицейских из Екатеринбурга приговорили к колонии за изнасилование

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор троим полицейским — Вадиму Мустафину, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову — по обвинению в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления СК по Екатеринбургу.

«Приговором суда подсудимым, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до шести с половиной лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе СК.

В зависимости от преступной роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 131 УК РФ (пособничество в изнасиловании). Эту информацию подтвердил РБК и адвокат Алексей Бушмаков.

«Мустафин приговорен к 6,5 года, Тропин и Бессарабов — к шести. При этом сам Бессарабов не участвовал в насилии, он лишь организовал это и наблюдал за процессом, непосредственно в половой контакт вступали Тропин и Мустафин», — сообщил Бушмаков.

Согласно заключению Ленинского районного суда и следствия, переданному РБК пресс-службой СК, преступление произошло 18 августа 2019 года в машине полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге. Потерпевшая — девушка 1997 года рождения.

«Проанализирована служебная документация, подтверждающая факт нахождения обвиняемых на службе и ряд иных обстоятельств, имевших значение для расследования. Несмотря на отрицание обвиняемыми своей причастности к преступлениям, органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», — говорится в заключении СК.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что в процессе расследования дела в краевом главке МВД была проведена проверка, по итогам которой различные наказания понесли 17 полицейских. «Три непосредственных руководителя осужденных уволены со службы в органах внутренних дел, еще три должностных лица переведены на нижестоящие должности, восемь человек предупреждены о неполном служебном соответствии», — сказал он.

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Помимо этого, в приказ о привлечении к ответственности включены три руководителя ГУ МВД России по Свердловской области. Сами осужденные также ранее были уволены из МВД.

Изнасилование, за которое осудили полицейских, произошло в ночь на 18 августа 2019 года в автомобиле патрульно-постовой службы, припаркованном у здания на улице Чайковского. Девушку 1997 года рождения удерживали силой. Как сообщал Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девушка — уроженка Казахстана.

Теги: изнасилование, полиция, Екатеринбург, новости
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