Троих полицейских из Екатеринбурга приговорили к колонии за изнасилование

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор троим полицейским — Вадиму Мустафину, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову — по обвинению в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления СК по Екатеринбургу.

«Приговором суда подсудимым, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до шести с половиной лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе СК.

В зависимости от преступной роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 131 УК РФ (пособничество в изнасиловании). Эту информацию подтвердил РБК и адвокат Алексей Бушмаков.

«Мустафин приговорен к 6,5 года, Тропин и Бессарабов — к шести. При этом сам Бессарабов не участвовал в насилии, он лишь организовал это и наблюдал за процессом, непосредственно в половой контакт вступали Тропин и Мустафин», — сообщил Бушмаков.

Согласно заключению Ленинского районного суда и следствия, переданному РБК пресс-службой СК, преступление произошло 18 августа 2019 года в машине полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге. Потерпевшая — девушка 1997 года рождения.