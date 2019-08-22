СК обвинил троих полицейских из Екатеринбурга в изнасиловании

Следователи предъявили обвинения троим сотрудникам полиции в изнасиловании женщины в Екатеринбурге. Об этом РБК рассказали в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Их обвиняют в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 18 августа обвиняемые изнасиловали девушку 1997 года рождения в автомобиле патрульно-постовой службы, припаркованном у здания на улице Чайковского. Они удерживали девушку и угрожали применить насилие по отношению к ней. Как пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девушка — уроженка Казахстана. Полицейские задержали ее, когда она выходила из сауны.

Позже мужчин задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Следственный комитет направил ходатайство в суд об избрании обвиняемым меры пресечения.

Ходатайство об аресте мужчин направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как сообщили изданию в пресс-службе суда, его рассмотрение назначено на 22 августа, заседание проходит в закрытом режиме.