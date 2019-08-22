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СК обвинил троих полицейских из Екатеринбурга в изнасиловании

Следователи предъявили обвинения троим сотрудникам полиции в изнасиловании женщины в Екатеринбурге. Об этом РБК рассказали в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Их обвиняют в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 18 августа обвиняемые изнасиловали девушку 1997 года рождения в автомобиле патрульно-постовой службы, припаркованном у здания на улице Чайковского. Они удерживали девушку и угрожали применить насилие по отношению к ней. Как пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девушка — уроженка Казахстана. Полицейские задержали ее, когда она выходила из сауны.

Позже мужчин задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Следственный комитет направил ходатайство в суд об избрании обвиняемым меры пресечения.

Ходатайство об аресте мужчин направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как сообщили изданию в пресс-службе суда, его рассмотрение назначено на 22 августа, заседание проходит в закрытом режиме.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщила РБК, что на Урал из Москвы для изучения обстоятельств дела отправятся сотрудники главного управления собственной безопасности ведомства. «По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники Главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу», — сообщила она РБК. «В ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — добавила Ирина Волк.

Теги: новости РБК, Екатеринбург, полицейские, изнасилование
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