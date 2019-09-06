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Exxon Mobil $87 (+23,81%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+25,22%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,58%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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В Екатеринбурге уволили обвиненных в изнасиловании полицейских

В Екатеринбурге уволили из правоохранительных органов трех сотрудников, обвиняемых в изнасиловании девушки. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поступившем в РБК.

«[Подозреваемые] уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут в случае подтверждения их вины в судебном порядке привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», — говорится в сообщении Горелых.

Кроме того, со службы в органах внутренних дел были уволены и три непосредственных руководителя подозреваемых.

Еще троих сотрудников понизили в должности, восемь офицеров получили предупреждения о неполном служебном соответствии (строгая мера в системе МВД, за которой следует только увольнение). Также были наказаны три руководителя областного главка МВД.

Всего к строгой дисциплинарной ответственности по факту случившегося были привлечены 17 должностных лиц, сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа в Екатеринбурге. По версии следствия, полицейские изнасиловали девушку 1997 года рождения в автомобиле патрульно-постовой службы. Они удерживали ее, угрожая применить силу. Издание Znak.com отмечало, что девушку, уроженку Казахстана, задержали, когда она выходила из сауны. По данным СМИ, девушка занималась проституцией. 22 августа подозреваемые были арестованы.

Теги: изнасилование, Екатеринбург, полицейские, новости РБК
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