В Екатеринбурге уволили обвиненных в изнасиловании полицейских

В Екатеринбурге уволили из правоохранительных органов трех сотрудников, обвиняемых в изнасиловании девушки. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поступившем в РБК.

«[Подозреваемые] уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут в случае подтверждения их вины в судебном порядке привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», — говорится в сообщении Горелых.

Кроме того, со службы в органах внутренних дел были уволены и три непосредственных руководителя подозреваемых.

Еще троих сотрудников понизили в должности, восемь офицеров получили предупреждения о неполном служебном соответствии (строгая мера в системе МВД, за которой следует только увольнение). Также были наказаны три руководителя областного главка МВД.

Всего к строгой дисциплинарной ответственности по факту случившегося были привлечены 17 должностных лиц, сообщили в пресс-службе.