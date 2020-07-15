Мантуров сообщил о возобновлении экспорта аппаратов ИВЛ

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, видеотрансляцию с мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Мы снова начали поставлять за рубеж аппараты искусственной вентиляции легких», — сказал Мантуров.

По словам министра, своевременные принятые решения правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией в России помогли стране полностью отказаться от закупок ИВЛ за рубежом.

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