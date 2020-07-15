Пандемия коронавируса , 15 июл, 16:30
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Мантуров сообщил о возобновлении экспорта аппаратов ИВЛ
Денис Мантуров
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, видеотрансляцию с мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Мы снова начали поставлять за рубеж аппараты искусственной вентиляции легких», — сказал Мантуров.
По словам министра, своевременные принятые решения правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией в России помогли стране полностью отказаться от закупок ИВЛ за рубежом.
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