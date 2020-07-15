Вирусологи оценили получение в Новосибирске нейтрализующих COVID антител

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Новосибирские ученые, заявившие о получение первых в России нейтрализующих коронавирус антител, скорее всего, произвели моноклональные антитела против коронавирусной инфекции. Об этом РБК сказали вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн и ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это нужно вот как понимать: антитела, нейтрализующие коронавирус, — с ними давно уже работают и в сыворотках людей они обнаруживаются. И здесь ничего не было бы такого важного. Наверняка они получили моноклональные антитела против коронавируса», — пояснил Альтштейн.

По его словам, эти антитела ранее уже были выделены учеными США и Германии. Чтобы применять моноклональные антитела для лечения больных COVID-19, «их нужно нарабатывать в очень большом количестве». И производство таких антител занимает длительное время, отметил ученый.

Альтштейн уточнил, что если речь идет о моноклональных антителах, это значит, что можно «управлять получением» этих антител.