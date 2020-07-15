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Вирусологи оценили получение в Новосибирске нейтрализующих COVID антител

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Новосибирские ученые, заявившие о получение первых в России нейтрализующих коронавирус антител, скорее всего, произвели моноклональные антитела против коронавирусной инфекции. Об этом РБК сказали вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн и ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это нужно вот как понимать: антитела, нейтрализующие коронавирус, — с ними давно уже работают и в сыворотках людей они обнаруживаются. И здесь ничего не было бы такого важного. Наверняка они получили моноклональные антитела против коронавируса», — пояснил Альтштейн.

По его словам, эти антитела ранее уже были выделены учеными США и Германии. Чтобы применять моноклональные антитела для лечения больных COVID-19, «их нужно нарабатывать в очень большом количестве». И производство таких антител занимает длительное время, отметил ученый.

Новосибирские ученые получили нейтрализующие COVID-19 антитела
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Альтштейн уточнил, что если речь идет о моноклональных антителах, это значит, что можно «управлять получением» этих антител.

«То есть вы можете размножить эти клетки, получить в любом количестве, они будут продуцировать эти антитела, вы эти антитела можете собрать и вводить людям для лечения. Cмысл здесь такой. Моноклональные антитела, в отличие от обычных, направлены строго против определенного участка вирусного белка, и процессом накопления этих антител можно легко управлять», — объяснил Альтштейн.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чепурнов, в свою очередь, отметил, что получать моноклональные антитела в масштабных размерах «технологически довольно сложно», а чтобы использовать их в лечении, их нужно достаточно много.

Как отметил вирусолог, для лечения лихорадки Эбола в 2014 году также был разработан моноклональный препарат «Ведь тоже был моноклональный препарат вполне себе эффективный, разработанный для лечения лихорадки Эбола, но наработать его в значимых количествах, чтобы можно было лечить больше, чем несколько пациентов не удавалось», — рассказал он.

Ученый отметил, что производство таких антител сложнее, чем даже разработка вакцины. «Должно быть культивирование клеток, которое само по себе достаточно хлопотное и затратное, потому что для поддержания культуры клеток должны быть очень хорошие среды, плюс очень хорошие сыворотки, это, как правило, эмбриональные сыворотки коровы», — объяснил Чепурнов, добавив, что он не считает, что получение их «можно поставить на поток».

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Институте молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске сообщили, что впервые в России смогли получить антитела, нейтрализующие коронавирус. Они были выделены из образцов крови переболевших коронавирусом доноров. Такие антитела могут предотвращать проникновение вируса в клетки-мишени, блокируя его взаимодействие с клеточным рецептором АСЕ2, рассказали ученые.

Теги: коронавирус, ученые, антитела, новости
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