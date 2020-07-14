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Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий призывы к отчуждению российских территорий к экстремизму. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и будут строго пресекаться», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.

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Павел Крашенинников

О внесении законопроекта о защите территориальной целостности 8 июля сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Павел Крашенинников. По его словам, это первый законопроект для реализации принятых поправок.

Крашенинников отмечал, что в дальнейшем Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», а позднее также определить административную и уголовную ответственность за призывы к отчуждению территорий.

По словам депутата, проекты с поправками в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для реализации нормы о запрете на отчуждение территорий уже направлены в правительство и Верховный суд для получения отзывов.

Теги: экстремизм, законопроект
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