Глава Тувы назвал место отдыха Путина

Глава Тувы Шолюан Кара-оол на своей странице в Facebook сделал репост видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, уточнив, что на кадрах запечатлена Тува.

Запись в facebook пользователя sholban.karaool

На кадрах видно, как Путин пешком поднимается в горы и наблюдает за осенней природой. На видео появляется и министр обороны России Сергей Шойгу, который вместе с главой государства собирает грибы и ягоды.

«Наш президент он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», — прокомментировал видео Шолюан Кара-оол.