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Политика ,  
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Глава Тувы назвал место отдыха Путина

Глава Тувы Шолюан Кара-оол на своей странице в Facebook сделал репост видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, уточнив, что на кадрах запечатлена Тува.

Запись в facebook пользователя sholban.karaool

На кадрах видно, как Путин пешком поднимается в горы и наблюдает за осенней природой. На видео появляется и министр обороны России Сергей Шойгу, который вместе с главой государства собирает грибы и ягоды.

«Наш президент он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», — прокомментировал видео Шолюан Кара-оол.

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Путин и Шойгу собирали грибы в тайге. Фоторепортаж

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Ему исполняется 67 лет. В канун праздника он побывал в сибирской тайге, где, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «наслаждался природой». Отмечалось, что компанию президенту составил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В августе 2018 года Владимир Путин провел выходные в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.

В 2017 году президент посещал республику для отдыха с 1 по 3 августа. Тогда его также сопровождали Шойгу и Кара-оол. Глава государства порыбачил в Енисее, занялся подводной охотой, погулял по горам пешком и поездил на квадроцикле.

Ранее Кара-оол рассказал, что во время поездок в Туву Путин сам готовит шашлык с маринадом, состав которого держится в секрете, а также любит выпить национальный тувинский чай, рецепт которого передала Кара-оолу его бабушка, и фирменный кофе.

Теги: Тува, Владимир Путин, отдых
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