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Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов под Прагой

Один человек погиб, еще 35 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Праги. Об этом сообщает издание Lidové noviny.

По словам министра транспорта Карела Гавличека, авария произошла вечером 14 июля на окраине города Чески-Брод. Состав следовал из Праги в город Речаны-над-Лабем.

Как сообщила пресс-секретарь аварийной службы Петра Эффенбергер, четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. При этом ведомство не располагает данными о погибших. По ее словам, среди пострадавших — восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. 

Как сообщает Associated Press со ссылкой на региональную службу спасения, в результате аварии могли пострадать до 60 человек. 

Как сообщается на сайте Чешской железнодорожной инспекции, по факту аварии будет проведено расследования для выяснения обстоятельств случившегося.

Это не первая авария подобного характера за последние дни в Чехии. Так, 7 июля неподалеку от Карловых Вар поезд, следовавший в немецкий Йохангеоргенштадт, столкнулся с составом, шедшим в обратном направлении. Тогда погибли два человека, около 30 получили ранения.

Теги: Чехия, Прага, столкновение поездов
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