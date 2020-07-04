Коммунальщики Москвы перешли на работу в усиленном режиме из-за непогоды

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. 4 июля в столице вновь ожидаются гроза и сильный ветер, сообщается на портале мэрии города. В Москве может выпасть до 30 миллиметров осадков.

На улицы выведены около тысячи человек и 270 единиц техники. Ранее в субботу МЧС выпустило экстренное предупреждение: с 12:00 в Москве прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах — гроза и град. Ветер усилится до 12–17 метров в секунду.

Непогода сохраняется в столице с 3 июля. За сутки в городе выпало до 60% месячной нормы осадков, уточнил заместитель мэра Петр Бирюков в сообщении мэрии. По его словам, крупных происшествий накануне не было, все городские системы работали в штатном режиме.