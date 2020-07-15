Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

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В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».

По информации издания, 38 тыс. из них — это выпускники организаций среднего общего и среднего профессионального образования, в том числе 1300 выпускников суворовских, нахимовских, кадетских училищ и корпусов. Еще более 4 тыс. — военнослужащие, не имеющие офицерского звания.

В связи с пандемией коронавируса и принятыми в стране ограничительными мерами, в том числе переносом сроков Единого государственного экзамена, набор в военные вузы начнется 15 июля и будет проходить по другим правилам до 5 августа.

Отбор желающих поступить в вуз Минобороны будет проходить в регионе проживания абитуриентов, без приезда кандидатов непосредственно в учебное заведение. Для этого сформированы специальные выездные группы, которые отправились в 74 региона страны и на месте проведут тестирование абитуриентов.

Отбор в военные вузы включает в себя проверку общеобразовательного уровня (вступительные испытания и результаты ЕГЭ), определение физической подготовленности и прохождение медицинской комиссии, включая психологическое тестирование.