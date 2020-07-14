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Суд вернул иск обвиненной в нарушении изоляции женщины-инвалида к мэрии

Ирина Карабулатова
Ирина Карабулатова (Фото: karabulatova / Facebook)

Суд не стал рассматривать иск профессора РУДН, инвалида I группы Ирины Карабулатовой к властям Москвы. Об этом сама Карабулатова сообщила в разговоре с РБК.

В середине мая Карабулатовой пришел штраф в размере 4 тыс. руб. за нарушение самоизоляции. Позднее, 19 мая, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что штраф аннулировали, поскольку режим самоизоляции Карабулатова не нарушала.

«Я подала иск не потому, что мне назначили штраф», — сообщила Карабулатова, пояснив, что этот вопрос успешно урегулировали.

«После того как вся ситуация стихла и потеряла свою актуальность, неожиданно для всех [первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы] Алексей Немерюк высказался публично, что я все равно виновата», — сказала Карабулатова, заявив, что слова Немерюка привели к ухудшению ее здоровья.

В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По этой причине Карабулатова подала в суд, однако он отказался от рассмотрения дела, утверждает собеседница РБК. «Ни медицинские документы, никакие другие не были взяты во внимание вообще. По факту они и не рассматривали, они отказали», — рассказала Карабулатова.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы РБК сообщили, что суд отказал в удовлетворении исковых требований Карабулатовой 13 июля. «Мотивированное решение будет изготовлено в течении пяти дней и будет опубликовано на сайте», — добавили в пресс-службе.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции
Общество
Ирина Карабулатова

26 мая Немерюк в интервью радио «Эхо Москвы» заявил, что, когда к Карабулатовой, которая болела ОРВИ (в апреле всем пациентам с ОРВИ врачи начали ставить диагноз «подозрение на коронавирус». — РБК), пришел врач и выписал постановление о соблюдении самоизоляции, она указала не свой телефон, а телефон сына, что уже было нарушением.

«В случае с профессором РУДН получилась ситуация, что там был телефон указан не ее личный, а сына, что, в принципе, уже, с одной стороны, явилось нарушением», — сказал Немерюк.
Теги: штраф, Москва, инвалид
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