Суд вернул иск обвиненной в нарушении изоляции женщины-инвалида к мэрии

Ирина Карабулатова (Фото: karabulatova / Facebook)

Суд не стал рассматривать иск профессора РУДН, инвалида I группы Ирины Карабулатовой к властям Москвы. Об этом сама Карабулатова сообщила в разговоре с РБК.

В середине мая Карабулатовой пришел штраф в размере 4 тыс. руб. за нарушение самоизоляции. Позднее, 19 мая, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что штраф аннулировали, поскольку режим самоизоляции Карабулатова не нарушала.

«Я подала иск не потому, что мне назначили штраф», — сообщила Карабулатова, пояснив, что этот вопрос успешно урегулировали.

«После того как вся ситуация стихла и потеряла свою актуальность, неожиданно для всех [первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы] Алексей Немерюк высказался публично, что я все равно виновата», — сказала Карабулатова, заявив, что слова Немерюка привели к ухудшению ее здоровья.

По этой причине Карабулатова подала в суд, однако он отказался от рассмотрения дела, утверждает собеседница РБК. «Ни медицинские документы, никакие другие не были взяты во внимание вообще. По факту они и не рассматривали, они отказали», — рассказала Карабулатова.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы РБК сообщили, что суд отказал в удовлетворении исковых требований Карабулатовой 13 июля. «Мотивированное решение будет изготовлено в течении пяти дней и будет опубликовано на сайте», — добавили в пресс-службе.