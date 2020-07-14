«Перекресток» объяснил появление рекламы с кадрами задержания Собчак

Онлайн-супермаркет «Перекресток» проводит большое количество рекламных интеграций на различных площадках, одна из которых была размещена на YouTube-канале Ксении Собчак, сообщили РБК в компании.

«Компания предоставила описание сервиса, а творческая группа предложила и реализовала ее (рекламную интеграцию. — РБК) в формате и стилистике своего канала», — пояснил представитель сервиса.

В компании отметили, что обратили внимание, что реклама вызвала «полярные мнения», и учли негативную реакцию части аудитории.

«Нам важны все наши клиенты, и мы сделали выводы на будущее при размещении рекламных интеграций», — добавил собеседник.