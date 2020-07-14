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«Перекресток» объяснил появление рекламы с кадрами задержания Собчак

Онлайн-супермаркет «Перекресток» проводит большое количество рекламных интеграций на различных площадках, одна из которых была размещена на YouTube-канале Ксении Собчак, сообщили РБК в компании.

«Компания предоставила описание сервиса, а творческая группа предложила и реализовала ее (рекламную интеграцию. — РБК) в формате и стилистике своего канала», — пояснил представитель сервиса.

В компании отметили, что обратили внимание, что реклама вызвала «полярные мнения», и учли негативную реакцию части аудитории.

«Нам важны все наши клиенты, и мы сделали выводы на будущее при размещении рекламных интеграций», — добавил собеседник.

Ксению Собчак задержали на Лубянке
Общество

Речь идет о рекламе сети супермаркетов «Перекресток», которая вышла в выпуске «Осторожно, Собчак!» на YouTube-канале журналистки 13 июля.

В рекламе использованы кадры задержания журналистки у здания ФСБ на Лубянке 7 июля, где проходили пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Сафронова задержали 7 июля, его обвиняют в государственной измене.

Собчак приехала на Лубянку в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». В своем Telegram-канале она сообщала, что «просто пришла в майке» и хотела записать подводку к своей программе на YouTube.

В рекламном ролике, использованном в выпуске «Осторожно, Собчак!» от 13 июля, кадры реального задержания Собчак на Лубянке смонтированы с постановочным видео, где Собчак якобы сидит в камере и заявляет о том, что ни в чем не виновата и хочет есть. После этого телеведущая решает заказать доставку еды в онлайн-приложении «Перекрестка», которую вскоре прямо в «участок полиции» привозит курьер.

РБК обратился за комментарием к представителю Ксении Собчак.

Теги: Ксения Собчак, «Перекресток», задержание
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Ксению Собчак задержали на Лубянке
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