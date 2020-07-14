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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев заявил о необходимости одновременной вакцинации во всем мире

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Вакцинация от коронавируса должна пройти одновременно во всем мире, чтобы остановить распространение заболевания. Об этом заявил зампред Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Она [вакцинация] должна пройти практически одновременно по всему миру — как только появится препарат или группа препаратов. Иначе остановить распространение болезни будет крайне трудно», — приводятся его слова на сайте партии.

Медведев также не исключил, что могут возникнуть вторая и третья волны пандемии коронавирусной инфекции, и подчеркнул, что только совместной работой страны могут достичь желаемых результатов.

В то же время Медведев заявил, что есть ряд стран, которые высказывают свое нежелание сотрудничать в этой сфере, а разработка вакцины в этих государствах приобретает политический характер. Текущий кризис показал, что принципы глобализации оказались неустойчивыми, поскольку страны не смогли скоординироваться и откликнуться на призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша отменить санкции в отношении государств, которым была нужна неотложная помощь, заключил он.

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Фото: Cliff Hawkins / Getty Images

Ранее основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс, чей фонд выделил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) на ускорение повсеместной доступности вакцины, допустил, что коронавирус продолжит распространяться и после появление вакцины от COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: Дмитрий Медведев, вакцинация, мир, коронавирус
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