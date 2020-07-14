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Володин предложил КПРФ покаяться за передачу Украине Крыма и Севастополя

Севастополь
Севастополь (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил представителей партии КПРФ покаяться за «подаренные» Украине в советское время Крым и Севастополь. Об этом Володин заявил на пленарном заседании Госдумы, на котором обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Фрагмент встречи опубликован на YouTube-канала «Дума ТВ».

«А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек [Никита] Хрущев. Вы выйдите сюда, покайтесь, покайтесь за это», — сказал Володин, обращаясь к фракции КПРФ.

Володин пригрозил украинским политикам выдачей в Россию за слова о Крыме
Политика
Вячеслав Володин

Володин отметил, что «один раз страну уже потеряли». «Самое большое отчуждение территорий — итог правления КПСС (КПРФ позиционирует себя как ее преемник. — РБК)», — подчеркнул он.

14 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает призывы к отчуждению российских территорий к экстремизму. Законопроект стал первым внесенным в нижнюю палату для реализации принятых поправок в Конституцию.

Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Политика
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

До 19 февраля 1954 года Крым входил в состав РСФСР, а после этого по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева перешел в состав Украинской ССР.

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В марте 2014 года полуостров вошел в состав России по итогам референдума. Украина и большая часть стран — членов ООН не признали его результаты и расценили действия России как аннексию части украинской территории.

Теги: Крым, территории
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