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Политика ,  
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Володин пригрозил украинским политикам выдачей в Россию за слова о Крыме

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Политики из других стран, требующие возвращения Крыма под контроль Киева, могут быть экстрадированы в Россию для суда над ними. Об этом заявил во время пленарного заседания Госдумы председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну», — сказал Володин (трансляция заседания велась на сайте Госдумы).

Глава Госдумы отметил, что принятие обсуждаемого в Госдуме закона о введении ответственности за попытки отчуждении от России части ее территории позволит привлекать к ответственности и политиков из других стран, что отсудит «многие горячие головы».

«Будь это Украина или Прибалтика или Соединенные Штаты Америки. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории — все, подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона. И мы имеем право требовать их эстрадиции <...> И сколько бы ни прошло времени, потом это им все аукнется», — сказал Володин.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Вячеслав Володин
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