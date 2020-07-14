«Газпром Армения» сообщил о повреждении газовой сети из-за обстрелов

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В результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе получила повреждения сеть газопроводов на территории Армении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании «Газпром-Армения».

«В результате создавшейся форс-мажорной ситуации 13 июля повреждены наземные сети газопроводов, в результате чего прекращено газоснабжение сел Неркин Кармирахбюр, Айгепар и части села Чинари Тавушской области Армении. После стабилизации ситуации будут проведены работы по ремонту сети газопроводов и восстановлению газоснабжения», — сообщили в пресс-службе компании.

Боевые столкновения на границе между двумя странами начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, в боях на границе с Арменией 12-14 июля погибли 11 азербайджанских офицеров и военнослужащих. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев 14 июля заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных в результате обстрелов на границе с Арменией. Погибли генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев.