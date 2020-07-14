«Газпром Армения» сообщил о повреждении газовой сети из-за обстрелов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 16:43 Суд дал брату экс-совладельца «Росгосстраха» восемь лет колонии Финансы, 16:41 Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за непогоды Общество, 16:34 Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах Общество, 16:32 Володин предложил КПРФ покаяться за передачу Украине Крыма и Севастополя Политика, 16:29 Эстонский турист провел 110 дней в аэропорту Манилы из-за коронавируса Стиль, 16:21 Мост через Лену решили достроить на год быстрее Общество, 16:19 Рособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ Общество, 16:08 Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии Политика, 16:04 Победит ли онлайн-торговля розничные магазины к 2025 году Pro, 16:02 Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Политика, 16:01 Как сделать офис более экологичным Зеленая экономика, 16:00  Искусственный интеллект назвал лучшие виды недвижимости для инвестиций Недвижимость, 15:56 Более 500 выпускников ВШЭ потребовали открыть процесс по делу Сафронова Общество, 15:52
Общество ,  
0 

«Газпром Армения» сообщил о повреждении газовой сети из-за обстрелов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе получила повреждения сеть газопроводов на территории Армении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании «Газпром-Армения».

«В результате создавшейся форс-мажорной ситуации 13 июля повреждены наземные сети газопроводов, в результате чего прекращено газоснабжение сел Неркин Кармирахбюр, Айгепар и части села Чинари Тавушской области Армении. После стабилизации ситуации будут проведены работы по ремонту сети газопроводов и восстановлению газоснабжения», — сообщили в пресс-службе компании.

Боевые столкновения на границе между двумя странами начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана.

Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией
Политика

По данным Минобороны Азербайджана, в боях на границе с Арменией 12-14 июля погибли 11 азербайджанских офицеров и военнослужащих. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев 14 июля заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных в результате обстрелов на границе с Арменией. Погибли генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев.

Ереван сообщил о гибели двух офицеров: майора и капитана Вооруженных сил. «В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке государственной границы получили смертельные ранения майор ВС Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян», — отметили в военном ведомстве.

В конфликте с обеих сторон активно применяется артиллерия.

Теги: газопровод, граница, бои
Материалы по теме
Армения сообщила о смерти двух офицеров на границе с Азербайджаном
Политика
Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией
Политика
В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter