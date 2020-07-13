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МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

В понедельник, 13 июля, в Москве ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Неблагоприятные погодные явления в столице сохранятся до конца суток, уточнили в ведомстве. В связи с этим москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобили под деревьями.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На протяжении текущей недели в столичном регионе ожидается дождливая и прохладная погода, сообщил ранее РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, во вторник, 14 июля, температура в Москве понизится до значения около плюс 20 градусов. Кроме того, со вторника в столице начнутся обильные дожди, которые продлятся примерно двое суток, добавил синоптик. Затем дожди будут носить локальный и кратковременный характер, однако погода будет прохладной до конца недели, сообщил Синенков.

Кроме того, из-за обильных дождей в Москве и области на этой неделе ожидается опасное повышение уровня воды в реках. Выше всего риск повышения воды в реках на западе Московской области. Там ситуация приблизится к уровню «высокого паводка», что, по сообщению Росгидромета, считается опасным погодным явлением.

Теги: Москва, МЧС, гроза
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