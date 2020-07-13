Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек. Об этом сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.

«17 моряков и четверо гражданских лиц проходят лечение в местной больнице от не угрожающих жизни ранений», — говорится в сообщении. В ВМС уточнили, что для тушения пожара были мобилизованы все возможные средства.

Сейчас на борту корабля находятся две пожарные команды, которые пытаются добраться до очага возгорания. В ВМС отметили, что причина происшествия пока что не установлена.

Инцидент произошел на военно-морской базе в городе Сан-Диего утром 12 июля. По данным The New York Times, возгоранию на десантном корабле предшествовал взрыв. В момент инцидента на борту находились 160 человек, которые были эвакуированы.