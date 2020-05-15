Минобрнауки ответило на письмо студентов МГУ о домогательствах в вузе

Харассмент со стороны преподавателей в вузах недопустим, подобные явления вредят системе образования в целом, заявили в Минобрнауки. В министерстве считают, что каждый такой случай должен быть разобран отдельно

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Министерство образования и науки знает об открытом письме студентов, аспирантов и преподавателей о проблеме домогательств и харассмента в вузе. Об этом заявили РБК в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки считает, что такого рода явления, как харассмент, в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом. Но в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться», — заявили в министерстве.

Скандал, связанный с сообщениями о домогательствах в Московском университете, начался в конце апреля — начале мая. 26 апреля студентка исторического факультета МГУ в Instagram обвинила в домогательстве заведующего одной из кафедр. А 8 мая студенческий журнал Doxa опубликовал статью с заголовком «Сказал достать конфетку из кармана его джинсов»: Домогательства и сексизм на филологическом факультете МГУ», в которой о приставаниях со стороны преподавателей рассказали студентки филологического факультета. Имена девушек, рассказывавших о харассменте, были изменены, имена самих преподавателей не указаны.

Тем не менее через неделю после публикации об увольнении с филфака объявил профессор кафедры русского языка Сергей Князев. В своем Facebook он признал, что у него были близкие отношения с ученицами, но подчеркнул, что никогда не считал их харассментом: «Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было... При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла».