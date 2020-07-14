Китай и США поспорили из-за Южно-Китайского моря

Обвинения Китая со стороны США из-за политики в Южно-Китайском море совершенно неоправданны. Вашингтон пытается «посеять раздор» между КНР и другими прибрежными странами. Об этом сообщается на сайте китайского посольства в Соединенных Штатах.

Китай, отстаивая свой суверенитет и морские права и интересы, привержен разрешению споров путем переговоров и взаимовыгодному сотрудничеству в Южно-Китайском море, говорится в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что претензии Китая на ресурсы Южно-Китайского моря «абсолютно незаконны». Глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон стремится сохранить мир и стабильность, поддерживать свободу судоходства и «противостоять любым попыткам использовать принуждение или силу для урегулирования споров».

Однако общие интересы, по словам Помпео, оказались под угрозой со стороны Пекина, который пытается «запугать», нарушить права прибрежных государств Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море, вытеснив их, и «утвердить одностороннее господство». Хотя в 2016 году арбитражный суд отклонил морские претензии КНР как незаконные.