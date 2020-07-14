Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае Общество, 04:51 Китай и США поспорили из-за Южно-Китайского моря Политика, 04:39 Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране Политика, 04:20 Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса Политика, 04:02 Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля» Бизнес, 03:47 В Якутии убило молнией артиста балета Общество, 03:32 В «Роскосмосе» сообщили о сроках полетов за пределы Солнечной системы Общество, 03:02 Трамп поздравил Дуду с «историческим переизбранием» Политика, 02:41 Посетителей магазинов в Англии обяжут носить маски Общество, 02:12 СМИ сообщили о начале выпуска вакцины от COVID-19 в США к концу лета Общество, 02:08 Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу» Политика, 01:25 Минтруд разъяснил порядок оплаты труда на удаленке Общество, 01:18 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 01:10 Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере Общество, 00:59
Политика ,  
0 

Китай и США поспорили из-за Южно-Китайского моря

Обвинения Китая со стороны США из-за политики в Южно-Китайском море совершенно неоправданны. Вашингтон пытается «посеять раздор» между КНР и другими прибрежными странами. Об этом сообщается на сайте китайского посольства в Соединенных Штатах.

Китай, отстаивая свой суверенитет и морские права и интересы, привержен разрешению споров путем переговоров и взаимовыгодному сотрудничеству в Южно-Китайском море, говорится в заявлении.

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
Политика
Марк Эспер

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что претензии Китая на ресурсы Южно-Китайского моря «абсолютно незаконны». Глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон стремится сохранить мир и стабильность, поддерживать свободу судоходства и «противостоять любым попыткам использовать принуждение или силу для урегулирования споров».

Однако общие интересы, по словам Помпео, оказались под угрозой со стороны Пекина, который пытается «запугать», нарушить права прибрежных государств Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море, вытеснив их, и «утвердить одностороннее господство». Хотя в 2016 году арбитражный суд отклонил морские претензии КНР как незаконные.

США отвергают притязания КНР на воды, оспариваемые Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Индонезией. Помпео подчеркнул, что Пекину не позволят «рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю».

Теги: Китай, Южно-Китайское море
Материалы по теме
США отправят два авианосца в район проведения учений Китая в Тихом океане
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter