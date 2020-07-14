Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом из-за роста случаев заражения коронавирусом решил вновь ввести ряд ограничений. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Так, в Калифорнии закрываются бары и рестораны, кинотеатры, музеи и зоопарки. В 30 округах должны прекратить работу парикмахерские, фитнес-центры, торговые центры и церкви. Кроме того, жители обязаны носить маски в общественных местах.

Ньюсом отметил, что число зараженных растет с «пугающей скоростью».

США входят в тройку стран с наибольшим числом случаев инфицирования коронавирусом — в стране заражены 3,3 млн человек. Наибольшее число смертей также зарегистрировано в Соединенных Штатах (135 тыс.).