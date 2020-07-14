В Якутии убило молнией артиста балета

В Чурапчинском улусе Якутии убило молнией артиста балета. Об этом сообщает издание SakhaLife со ссылкой на бывшего главного балетмейстера Государственного театра оперы и балета Якутия им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона Марию.

По ее словам, о гибели артиста театра оперы и балета Василия Кириллина она узнала от его невесты. Сайдыкулова добавила, что его «не успели довезти до больницы». Он будет похоронен в родном Таттинском улусе.

В конце июня в парке «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии. Пострадавшие были госпитализированы.