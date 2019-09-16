В Сети появилось видео с попадающей в движущийся автомобиль молнией

В Сети появилось видео с попадающей в движущийся автомобиль молнией

В социальной сети «ВКонтакте» пользователь Галина Ершова опубликовала запись с видеорегистратора, на которой видно, как молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске.

На видео можно разглядеть, как два удара молнии попадают в движущийся автомобиль, а также огненные вспышки и дымок от автомобиля. Машина после удара молнии остановилась.

Видео: Галина Ершова / ВКонтакте

Ранее о происшествии сообщили местные СМИ. Как пишет издание Sib.fm, водитель автомобиля успел притормозить, и удар молнии не попал в машину, а прошел рядом с ней.

«Новосибирские новости» сообщали, что разряд молнии ударил в полуметре от колес машины. Как передает «Вести Новосибирск», в результате происшествия треснуло заднее стекло автомобиля, которое приняло на себя основной удар. Пассажиры и водитель от удара молнии не пострадали.