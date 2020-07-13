Пилот решил посадить самолет в Петрозаводске из-за курившей пассажирки

Самолет лоукостера «Победа», летевший из Мурманска в Москву, готовится к посадке в аэропорту Петрозаводска из-за курения на борту. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в авиакомпании.

Одна из пассажирок дважды закурила на борту, несмотря на запрет, в результате сработал датчик дыма. Командир экипажа решил посадить воздушное судно.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта «Петрозаводск».

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