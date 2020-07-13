Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»

В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи. Об этом сообщили РБК в авиакомпании. Было допущено касание корпуса автомобиля с фюзеляжем воздушного судна.

«Технический персонал проверил целостность конструкции на наличие повреждений самолета для выполнения безопасного перелета», — сообщили в компании.

В результате было принято решение предоставить для полета резервный борт, который в 18:00 вылетел к месту назначения, пояснили в «России».

Заправщик принадлежал организации «Шереметьево-хендлинг», уточнили в компании.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Boeing 747 получил пробоину фюзеляжа после столкновения в водовозной машиной в Шереметьево. Рейс, говорилось в сообщении, должен был следовать в Симферополь.