Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Силовики пришли с обыском в дом генерал-майора полиции Ивана Абакумова

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В доме генерал-майора Ивана Абакумова проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

По сведениям портала 47news, следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД. Кроме дома Абакумова обыски проходят в его квартире, а также в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. По данным издания, обыски связаны со злоупотреблением должностными обязанностями и касаются Абакумова. Как пишет «Фонтанка», дело о злоупотреблении было возбуждено ранее в отношении неустановленных сотрудников ГУ МВД, которые вмешивались в дела фонда вопреки интересам службы — они обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга. Издание уточняет, что речь идет об эпизодах 2008 года и сумме около 8 млн рублей.

Кроме того, в отношении Абакумова было еще одно дело, когда он ушел на больничный, но провел его в Симферополе. Дело тогда возбудили о подделке документов, но позже прокуратура его закрыла.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России