Росгидромет предупредил о риске новых подтоплений в Подмосковье

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В Московском регионе из-за сильных дождей на этой неделе ожидается опасное повышение уровня воды в реках, она поднимется до двух метров. Об этом говорится на сайте Росгидромета.

Прибавление воды в реках прогнозируется с 14 по 17 июля, больше всего оно коснется запада Московской области. Там ситуация приблизится к уровню «высокого паводка», что, по примечанию Росгидромета, считается опасным погодным явлением.

«Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек», — отмечается в сообщении.

Специалисты также обещают увеличение площади подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск.