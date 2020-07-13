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Росгидромет предупредил о риске новых подтоплений в Подмосковье

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Московском регионе из-за сильных дождей на этой неделе ожидается опасное повышение уровня воды в реках, она поднимется до двух метров. Об этом говорится на сайте Росгидромета.

Прибавление воды в реках прогнозируется с 14 по 17 июля, больше всего оно коснется запада Московской области. Там ситуация приблизится к уровню «высокого паводка», что, по примечанию Росгидромета, считается опасным погодным явлением.

«Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек», — отмечается в сообщении.

Специалисты также обещают увеличение площади подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск.

На дачных участках под Можайском после ливней вода поднялась на метр
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Фото: МЧС России

Столицу ожидают, начиная с 13 июля и заканчивая 17 июля, ежедневные дожди. Кроме того, в этот период, за исключением пятницы, в Москве возможны грозы.

Ранее можайский регион уже был подтоплен из-за ливней. 8 июля под Можайском затопило 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех СНТ Горетовского поселения. Накануне МЧС сообщило, что из-за сильного дождя подтопило садоводческое товарищество «Васильки», где пострадали 21 приусадебный участок и 12 частных домов, уровень воды территории СНТ поднялся на метр.

Теги: Росгидромет, погода, Московская область
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