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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Томской области назвал заказными фото с мешками из морга

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что снимки мешков из местного морга, которые опубликовал местный «Московский комсомолец» с предположением, что в них лежат умершие от коронавирусной инфекции, о которых умалчивают власти, могут носить заказной характер. Мнение Жвачкина появилось на странице департамента здравоохранения Томской области в сети «ВКонтакте».

По словам губернатора, департамент сформировал комиссию для проверки фотографий, она установила автора снимков. Им оказался частный похоронный агент, часто забирающий тела для захоронения и знакомый с расположением помещений морга. «Его вспомнили и узнали», — отметил Жвачкин.

«По чьему заказу и с какой целью затем СМИ публиковали эти фото на своих ресурсах — тоже догадаться нетрудно», — считает губернатор. Он пообещал, что компетентные органы выяснят, чей заказ выполнял похоронный агент.

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Жвачкин указал, что во время фотосъемки в помещении морга действительно находилось 10–12 тел, но среди них не было инфицированных COVID-19. Он пояснил, что в учреждение привозят умерших не только из ковидной больницы, но и других клиник области. Сотрудник морга, попавший на снимки рядом с мешками и бывший без медицинской маски, по словам Жвачкина, работал с мешками, в которых лежали отходы.

После резонансной ситуации, как сообщил губернатор, для морга приобретут дополнительный инвентарь, там появится круглосуточное видеонаблюдение внутри и снаружи, а сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. После публикации фотографий Жвачкин уволил главу томского депздрава Александра Холопова, объяснив это «организационным бардаком» в морге.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Издание «Московский комсомолец в Томске» писало, что в мешках очевидны человеческие останки. После того как томский оперативный штаб назвал материал фейком и заявил, что в мешках были только отходы, автор статьи Станислав Микрюков показал новые фотографии. На них отчетливо видно, что в мешках лежат тела, а надпись одной из бирок на пакете начинается с букв COV.

Газета отмечала, что официальная статистика заболеваемости и смертей от коронавируса в области может расходиться с реальностью, так как в число умерших попадают только те, чью кончину именно от COVID-19 подтвердили патологоанатомы. «МК в Томске» приводил слова заместителя главы оперативного штаба Ивана Деева, который указал, что в «ковидариях» есть пациенты, зараженные коронавирусом, но умирающие по другим причинам.

Жвачкин отметил, что региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса. «Причем часто делает это, даже опережая федеральный оперативный штаб, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах», — подчеркнул губернатор.

По последним данным, в регионе выявили 3041 заболевшего. Умерли 24 человека.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Томская область
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