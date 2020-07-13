Губернатор Томской области назвал заказными фото с мешками из морга

Сергей Жвачкин (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что снимки мешков из местного морга, которые опубликовал местный «Московский комсомолец» с предположением, что в них лежат умершие от коронавирусной инфекции, о которых умалчивают власти, могут носить заказной характер. Мнение Жвачкина появилось на странице департамента здравоохранения Томской области в сети «ВКонтакте».

По словам губернатора, департамент сформировал комиссию для проверки фотографий, она установила автора снимков. Им оказался частный похоронный агент, часто забирающий тела для захоронения и знакомый с расположением помещений морга. «Его вспомнили и узнали», — отметил Жвачкин.

«По чьему заказу и с какой целью затем СМИ публиковали эти фото на своих ресурсах — тоже догадаться нетрудно», — считает губернатор. Он пообещал, что компетентные органы выяснят, чей заказ выполнял похоронный агент.

Жвачкин указал, что во время фотосъемки в помещении морга действительно находилось 10–12 тел, но среди них не было инфицированных COVID-19. Он пояснил, что в учреждение привозят умерших не только из ковидной больницы, но и других клиник области. Сотрудник морга, попавший на снимки рядом с мешками и бывший без медицинской маски, по словам Жвачкина, работал с мешками, в которых лежали отходы.