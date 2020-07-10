Главу депздрава Томской области уволили после фото с мешками из морга

Увольнение главы депздрава губернатор региона объяснил «отсутствием надлежащего контроля» за ситуацией в местном морге. Ранее местные СМИ сообщили, что там скопились мешки, в которых «очевидны человеческие останки»

Александр Холопов (Фото: Департамент здравоохранения Томской области)

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил руководителя регионального департамента здравоохранения Александра Холопова, объяснив это «организационным бардаком» в одном из местных моргов. Об увольнении Холопова было объявлено через несколько дней после того, как издание «Московский комсомолец в Томске» опубликовало фотографии, сделанные, по его данным, в морге «Патологоанатомического бюро».

«Помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов. В некоторых очевидны человеческие останки. Возможно, мешки лежат тут, поскольку холодильник (а он в помещении один) не справляется», — отмечалось в статье.

Оперативный штаб Томской области по борьбе с коронавирусом назвал публикацию фейком, сообщив, что в мешках лежат «использованная одежда, ветошь» и другие отходы. Автор статьи в «МК в Томске» Станислав Микрюков ответил на это заявление публикацией (в том числе на странице оперштаба в сети «ВКонтакте») новых фото из морга, на которых видно, что в мешках лежат тела, а надпись на одной из бирок на мешке начинается с букв COV, сообщает портал vtomske.ru.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого cоздана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу», — заявил 9 июля Жвачкин (цитата по сообщению пресс-службы). При этом губернатор выразил возмущение, что доступ в морг получили посторонние.

«Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников», — сказал глава региона, отметив, что увольняет Холопова за «отсутствие надлежащего контроля», а в морге поручает установить систему видеонаблюдения.